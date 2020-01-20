СМИ: для нападения на Россию Вашингтон подготовит «страну-смертника»

Один из возможных вариантов, по мнению аналитиков, может развиваться по следующему сценарию: «страна-смертник» провоцирует Москву на военную реакцию, а западные СМИ представляют происходящее в нужном свете.

Затем на помощь «героически сопротивляющейся стране» приходит американская дивизия, с которой российские войска вряд ли будут воевать. Все заканчивается очередным пакетом антироссийских санкций, а Вашингтон получает политический и экономический контроль в Европе.

«При этом неважно, победит Россия или нет, как быстро и какой ценой, — все вышеперечисленные вещи становятся реальностью из-за самого факта конфликта и вне связи с его исходом», — цитирует авторов материала «Царьград».