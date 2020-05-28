СМИ: депутата с Урала заподозрили в краже обойного клея

Дело рассматривается по статье «Присвоение или растрата».

Малых не только работает депутатом, но и занимает должность директора МУП «УК «Наш дом». По версии следствия, она получила подотчетные деньги. На них политик приобрела одну пачку обойного клея за 125,13 рубля, два рулона обоев стоимостью 3263,08 рубля, панель отделочную за 785,70 рубля. Кроме того, Малых заказала кухонный стол, который стоит 7633 рубля.

По версии следователей, депутат оформила все эти покупки через организацию, но забрала их себе. Общая сумма ущерба — 11836 рублей и 91 копейка.

Следственное управление СК РФ по Свердловской области пока не дает комментариев. Взять комментарий у Валентины Малых изданию так же пока не удалось.