СМИ: Число обманутых дольщиков может удвоиться

Из-за более 600 российских девелоперов, которым не одобрили кредиты и не разрешили достраивать объекты без перехода на экроу-счета, количество обманутых дольщиков может увеличиться вдвое.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на прогноз, предоставленный объединением предпринимателей «Опора России». В зоне неопределенности сейчас находится около 600 компаний, которые начали строительство домов для 300 тысяч дольщиков.

Дом оказался долгостроем? Теперь это можно проверить через приложение Подробнее

В Минстрое РФ пообещали, что окончательная аналитика по этим девелоперам будет подготовлена к декабрю. В ведомстве также сообщили, что у части застройщиков все еще есть шанс получить кредиты, так-как некоторым из них отказали в займах из-за неправильно оформленных документов.

Из 3850 российских девелоперов, строящих 118,2 миллиона квадратных метров жилья, смогли получить одобрения банков на проектное финансирование 774 (19,2 миллиона квадратных метров). Об этом изданию сообщили в Минстрое со ссылкой на данные ДОМ.РФ на 1 октября.

«Сегодня в масштабах страны невозможно оценить, в какой стадии готовности жилые комплексы, находящиеся в зоне риска, и какое количество граждан уже приобрели в них квартиры. Но мы предполагаем, что реестр обманутых дольщиков увеличится минимум вдвое, то есть до 400 тысяч человек», — заявил «Известиям» член президиума «Опоры России» Дмитрий Котровский.