СМИ: чиновников Петербурга призвали оставаться в округе до 15 января

Советников и помощников, а также сотрудников аппаратов вице-губернаторов призвали не покидать округ до 15 января. Пока заявление сделано в устной форме, в документах распоряжение еще не закреплено.

По данным источника, новость спровоцировала волнение среди иногородних сотрудников администрации.

В пресс-службе Смольного отказались комментировать информацию.