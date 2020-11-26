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    26 ноября 2020, 20:55

    СМИ: чиновников Петербурга призвали оставаться в округе до 15 января

    Алена Макаренко

    Госслужащих Санкт-Петербурга призвали не выезжать за границы Северо-Западного федерального округа (СЗФО) до 15 января. Поэтому новогодний отдых у них теперь оказался под большим вопросом. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на источник.
    СМИ: чиновников Петербурга призвали оставаться в округе до 15 января

    Советников и помощников, а также сотрудников аппаратов вице-губернаторов призвали не покидать округ до 15 января. Пока заявление сделано в устной форме, в документах распоряжение еще не закреплено.

    По данным источника, новость спровоцировала волнение среди иногородних сотрудников администрации.

    В пресс-службе Смольного отказались комментировать информацию.