СМИ: чиновников Петербурга призвали оставаться в округе до 15 января
Госслужащих Санкт-Петербурга призвали не выезжать за границы Северо-Западного федерального округа (СЗФО) до 15 января. Поэтому новогодний отдых у них теперь оказался под большим вопросом. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на источник.
Советников и помощников, а также сотрудников аппаратов вице-губернаторов призвали не покидать округ до 15 января. Пока заявление сделано в устной форме, в документах распоряжение еще не закреплено.
По данным источника, новость спровоцировала волнение среди иногородних сотрудников администрации.
В пресс-службе Смольного отказались комментировать информацию.