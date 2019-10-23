СМИ: бывший глава «Курортов Северного Кавказа» задержан в США
В американском штате Флорида задержали экс-главу компании «Курорты Северного Кавказа», бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова. Об этом рассказали источники The Miami Herald.
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По их данным, россиянин был задержан иммиграционными агентами США в своем доме в городе Санни-Айлс-Бич вблизи Майами. Бывший чиновник жил там вместе с женой и новорожденным ребенком.
Неясно, добивается ли его экстрадиции Россия или его хотят выслать из страны за какое-то нарушение, отметила газета.
В 2013 году против Билалова завели в России уголовное дело, обвинив в его необоснованных тратах во время командировок за границу.
Незадолго до этого чиновника раскритиковал президент Владимир Путин — за срыв сроков строительства олимпийского объекта «Русские горки» к Играм 2014 года. После этого Билалова уволили с обоих постов, он покинул Россию.