СМИ: бывший глава «Курортов Северного Кавказа» задержан в США

Украинского чиновника задержали в аэропорту. Его подозревают в госизмене Подробнее

По их данным, россиянин был задержан иммиграционными агентами США в своем доме в городе Санни-Айлс-Бич вблизи Майами. Бывший чиновник жил там вместе с женой и новорожденным ребенком.

Неясно, добивается ли его экстрадиции Россия или его хотят выслать из страны за какое-то нарушение, отметила газета.

В 2013 году против Билалова завели в России уголовное дело, обвинив в его необоснованных тратах во время командировок за границу.

Незадолго до этого чиновника раскритиковал президент Владимир Путин — за срыв сроков строительства олимпийского объекта «Русские горки» к Играм 2014 года. После этого Билалова уволили с обоих постов, он покинул Россию.