СМИ: Архангельская область объединится с Ненецким округом

Два российских региона хотят объединить в один. Слияние планируют Архангельская область и Ненецкий автономный округ. Референдум может пройти уже в 2020 году.

Заявление о возможном объединении должны сделать 13 мая на совещании в Нарьян-Маре, сообщил сайт РБК со ссылкой на источники. Его огласят временно исполняющие обязанности губернаторов Александр Цыбульский (Архангельская область) и Юрий Бездудный (Ненецкий автономный округ).

Жителей регионов попросят высказать свое мнение о слиянии, для чего власти хотят провести референдум. Вполне возможно, что он состоится в этом году.

Объединять два региона в один выгодно с экономической точки зрения как Архангельской области, так и НАО. Бюджет последнего во многом зависит от нефтегазовых доходов, подчеркнул один из источников издания. А цены на нефть сейчас невысокие.

Свою роль в слиянии, вероятно, играет и политическая составляющая. Ненецкий автономный округ проигрывает остальным регионам по численности населения. По этой причине в субъекте РФ сложнее сформировать полноценные органы власти.