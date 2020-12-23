СМИ: Акинфеева включили в список на выборы в Госдуму в 2021 году

В «Единой России» планируют начать переговоры с кандидатами на участие в выборах в Госдуму в 2021 году по Москве. В список включили вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

Стратегию выборов уже активно обсуждают, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на несколько источников.

Среди тех, кого выбрала фракция для выдвижения по столичным округам, оказались экс-глава департамента культуры Москвы и бывший вице-президент РФС Сергей Капков и телеведущий Павел Воля. Переговоры планируют провести также с певицами Аллой Пугачевой и Валерией.

Известно, что окончательный перечень кандидатов должны сформировать к концу января — началу февраля.

Единый день голосования в России останется в сентябре. ЦИК не намерен в обозримом будущем менять даты его проведения. Традиционно в это время по всей стране выбирают губернаторов, депутатов и других представителей исполнительной власти.

В 2020 году россияне голосовали 13 сентября. Выборы прошли в 83 регионах страны. Впервые в истории избирателям дали возможность голосовать в течение трех дней. Основной датой назначили 13 сентября.