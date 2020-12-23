СМИ: Акинфеева включили в список на выборы в Госдуму в 2021 году
Стратегию выборов уже активно обсуждают, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на несколько источников.
Среди тех, кого выбрала фракция для выдвижения по столичным округам, оказались экс-глава департамента культуры Москвы и бывший вице-президент РФС Сергей Капков и телеведущий Павел Воля. Переговоры планируют провести также с певицами Аллой Пугачевой и Валерией.
Известно, что окончательный перечень кандидатов должны сформировать к концу января — началу февраля.
Единый день голосования в России останется в сентябре. ЦИК не намерен в обозримом будущем менять даты его проведения. Традиционно в это время по всей стране выбирают губернаторов, депутатов и других представителей исполнительной власти.
В 2020 году россияне голосовали 13 сентября. Выборы прошли в 83 регионах страны. Впервые в истории избирателям дали возможность голосовать в течение трех дней. Основной датой назначили 13 сентября.