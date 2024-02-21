Власть 21 февраля 2024, 22:36 Смерть губернатора Херсонской области Сальдо опровергли в пресс-службе Пресс-служба губернатора Херсонской области Сальдо опровергла слухи о его смерти РИА «Новости»

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Пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальдо не подтвердила данные о его смерти. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Губернатор Владимир Сальдо попросил свою администрацию сделать скриншот украинского фейка и отправить его в архив с другими сообщениями о его гибели», — отметили в пресс-службе.

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До этого в некоторых Telegram-каналах начали распространять новости о том, что якобы Сальдо скончался.

Ранее Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал экономиста Константина Сонина* на два месяца. Мужчину обвиняют в распространении ложной информации о ВС России.

Также суд заочно арестовал по делу о фейках политика Леонида Гозмана* — тоже на два месяца. Обвиняемый распространял неправдивые данные о деятельности Вооруженных сил страны.

*Физические лица, выполняющие функции иностранного агента.