21 ноября 2022, 13:17
Смена власти в Киеве не является целью спецоперации — Песков
Представитель Кремля Песков: РФ в ходе СВО хочет достичь своих целей, и она их достигнет
Смена действующей власти на Украине не является целью специальной военной операции, которую проводит Россия. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.
Он напомнил, что Владимир Путин уже говорил, что Россия не ставит целью спецоперации смену власти на Украине.
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«Россия хочет достигнуть своих целей, и она их достигнет», — подчеркнул Песков.
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По его словам, в Кремле не обсуждают возможность проведения в России второй волны мобилизации.
«Я не могу говорить за Минобороны. В Кремле никаких обсуждений на этот счет нет», — сказал пресс-секретарь президента России.
Песков обратил внимание, что РФ сама будет искать причастных к расстрелу российских военных ВСУ.
Ранее Песков объяснил взаимосвязь ударов по инфраструктуре Украины и ходом спецоперации. Он обратил внимание, что вторая сторона конфликта не хочет выходить на переговоры. Следствием несговорчивости властей Украины и стали удары, нанесенные ВС России по украинской территории.
Дмитрий Песков
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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