Власть 21 ноября 2022, 13:17 Смена власти в Киеве не является целью спецоперации — Песков Представитель Кремля Песков: РФ в ходе СВО хочет достичь своих целей, и она их достигнет РИА «Новости»

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Смена действующей власти на Украине не является целью специальной военной операции, которую проводит Россия. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

Он напомнил, что Владимир Путин уже говорил, что Россия не ставит целью спецоперации смену власти на Украине.

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«Россия хочет достигнуть своих целей, и она их достигнет», — подчеркнул Песков.

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По его словам, в Кремле не обсуждают возможность проведения в России второй волны мобилизации.

«Я не могу говорить за Минобороны. В Кремле никаких обсуждений на этот счет нет», — сказал пресс-секретарь президента России.

Песков обратил внимание, что РФ сама будет искать причастных к расстрелу российских военных ВСУ.

Ранее Песков объяснил взаимосвязь ударов по инфраструктуре Украины и ходом спецоперации. Он обратил внимание, что вторая сторона конфликта не хочет выходить на переговоры. Следствием несговорчивости властей Украины и стали удары, нанесенные ВС России по украинской территории.