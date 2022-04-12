«Смена пола детей и средний род человека». Захарова высмеяла слова президента Германии о «нормальности»

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что при Владимире Путине его страна не сможет вернуться к «нормальности» с Россией. Эти слова высмеяла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, напомнившая о сомнительных западных ценностях.

«Смена пола детей, десятки „гендеров“, средний род человека, родитель А и родитель Б, легализация наркотиков, диктатура либерализма, неонацизм, культура отмены, виртуализация жизни — вот это что ли „нормальность“?» — задалась Захарова вопросом в своем Telegram-канале.

Ранее Штайнмайер заявил, что при президентстве Путина Германии не удастся вернуться к «нормальности» в отношениях с Россией. Об этом он сказал во время своего брифинга в Варшаве. Перед выступлением лидер Германии узнал, что украинские власти отказались принять его в Киеве «из-за его тесных связей с Россией».

Ранее немецкие пользователи предложили выгнать из страны посла Украины Андрея Мельника. Они разместили в Сети петицию, которая уже набрала более 15 тысяч подписей. Как пояснили инициаторы, заявления Мельника противоречат дипломатической этике.