26 февраля 2023, 13:39
«Смеемся над санкциями ЕС». Вячеслав Духин признался, что не будет скучать по Европе
Зампред правительства Подмосковья Духин заявил, что не будет скучать по Европе
Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин оказался в списке персональных санкций в рамках 10-го пакета антироссийских рестрикций со стороны ЕС. В интервью РИА «Новости» он заявил, что для него это стало поводом для уверенности в выборе.
«Думаю, что все было не зря», — сказал Духин.
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Также зампредседателя правительства Подмосковья напомнил, что после начала спецоперации десятки сирот нашли новые семьи в Подмосковье. Теперь эти дети счастливы.
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«По Европе я не буду скучать», — признался Духин.
Зампред правительства Подмосковья поделился с агентством фотографией, на которой он в компании детей из Донецкого дома малютки. Он добавил, что «теперь придумалась подпись».
«Смеемся над санкциями ЕС», — описал он фотографию.
По словам Духина, он придумал такую подпись после попадания под персональные рестрикции.
Санкции
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