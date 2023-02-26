Власть 26 февраля 2023, 13:39 «Смеемся над санкциями ЕС». Вячеслав Духин признался, что не будет скучать по Европе Зампред правительства Подмосковья Духин заявил, что не будет скучать по Европе

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Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин оказался в списке персональных санкций в рамках 10-го пакета антироссийских рестрикций со стороны ЕС. В интервью РИА «Новости» он заявил, что для него это стало поводом для уверенности в выборе.

«Думаю, что все было не зря», — сказал Духин.

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Также зампредседателя правительства Подмосковья напомнил, что после начала спецоперации десятки сирот нашли новые семьи в Подмосковье. Теперь эти дети счастливы.

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«По Европе я не буду скучать», — признался Духин.

Зампред правительства Подмосковья поделился с агентством фотографией, на которой он в компании детей из Донецкого дома малютки. Он добавил, что «теперь придумалась подпись».

«Смеемся над санкциями ЕС», — описал он фотографию.

По словам Духина, он придумал такую подпись после попадания под персональные рестрикции.