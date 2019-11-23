Слышать жителей и оперативно решать проблемы. Подмосковье определило главный вызов

XIX съезд «Единой России» прошел сегодня в Москве. На нем был дан старт выборной кампании — 2021. Губернатор Подмосковья рассказал об основных вопросах, которым президент уделил внимание, и задачах, которые стоят перед Московской областью сегодня.

«Президент очень доходчиво объяснил еще раз, что наша задача максимально близко находиться к людям, максимально чувствовать проблемы и решать их. У нас в Подмосковье организована большая система сбора предложений, жалоб. Система, в которой более полутора миллионов участников — считайте, 20% активно участвуют в жизни области. Наша задача - максимально оперативно решать те проблемы, которые существуют в сфере экологии, образования, здравоохранения», — отметил Андрей Воробьев.

ЦУР — это место, куда стекаются все жалобы, предложения жителей. Это место, где мы внимательно изучаем проблемы и их решаем, внедряем алгоритмы: льготные лекарства, очередь в школу, своевременное прибытие автобуса — все это оцифровано, и мы стараемся каждую жалобу удовлетворить Андрей Воробьев губернатор Московской области

Губернатор в очередной раз подчеркнул важность и необходимость нацпроектов для развития области.

«Нацпроекты — это и есть сфера образования, здравоохранения, экономика, которой мы очень подробно занимаемся. Потому что один из ключевых вопросов сейчас — это достаток в семье, возможность работать там, где живешь, достаточно зарабатывать, чтобы планировать свое будущее, будущее своих детей. В Московской области это ключевой вызов — экономика. Мы очень активно работаем над тем, чтобы образовывались, приходили новые инвесторы, новые компании, потому что у нас большой запрос на рост экономики», — сказал Андрей Воробьев.

Особое внимание уделяем привлечению инвесторов, созданию индустриальных парков. Каждое новое предприятие дает нам новый импульс для решения социальных проблем Андрей Воробьев губернатор Московской области

Источник фото: телеканал «360»

Также губернатор Подмосковья рассказал о новых программах, реализуемых в области. В частности, «Активное долголетие», которая направлена на поддержку людей пенсионного возраста.

«У нас большая программа „Активное долголетие“ — то, о чем сегодня говорил Владимир Путин. Он сделал акцент на особую заботу и защиту старшего поколения. Это большая программа, где люди старше 60-ти занимаются полноценной жизнью: мы возим их на экскурсии и будем дальше эту программу развивать и расширять. Она очень позитивно идет», — отметил Андрей Воробьев.

Как подчеркнул губернатор, президент еще раз настроил на серьезное, внимательное отношение, на чуткую власть.