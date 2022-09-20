Служащие в армии иностранцы-контрактники смогут получить гражданство России в упрощенном порядке | 360°

Важное 20 сентября 2022, 16:58 Поделиться Telegram

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Viber Служащие в армии иностранцы-контрактники смогут получить гражданство России в упрощенном порядке Госдума приняла поправку об упрощенном получении гражданства для иностранных контрактников РИА «Новости»

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Иностранцы, проходящие службу по контракту в российской армии, смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Соответствующие поправки приняли депутаты Госдумы, сообщила пресс-служба нижней палаты.

Получить российское гражданство смогут военнослужащие, заключившие контракт на срок не менее года. Сейчас для этого необходимо отслужить минимум три года. Для указанных контрактников отменят обязательную процедуру получения вида на жительство.

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В Госдуме добавили, что поправки предполагают снижение сроков первого контракта с иностранцами с пяти лет до одного года. Мера коснется тех, кто собирается поступать на службу в званиях солдат, матросов, сержантов и старшины.

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Ранее во вторник Госдума одобрила поправки в Уголовный кодекс, вводящие понятия «мобилизация» и «военное время». По мнению сенатора Ольги Ковитиди, в связи с этим в стране не объявят мобилизацию населения. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил, что поправки к УК являются подготовкой к присоединению новых субъектов России.

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