Власть 05 января 2024, 11:47 Слуцкого зарегистрировали кандидатом в президенты России ЦИК зарегистрировал Слуцкого кандидатом в президенты России РИА «Новости»

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Центральная избирательная комиссия на заседании 5 января зарегистрировала лидера политической партии ЛДПР Леонида Слуцкого кандидатом в президенты России. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба фракции.

«Председатель ЛДПР получил удостоверение кандидата на выборах главы государства в 2024 году», — заявили в пресс-службе.

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Кроме того, ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, которого выдвинула партия «Новые люди». Регистрацию прошел и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Сергей Малинкович, лидер фракции «Коммунисты России».

Выдвиженцам от партий не нужно собирать подписи своих избирателей, до конца января они смогут подать документы на регистрацию кандидатуры.

Не позднее 10 февраля ЦИК примет решение об окончании регистрации всех кандидатов на пост президента.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Действующий глава государства примет участие в них в качестве самовыдвиженца.