Власть 19 декабря 2023, 17:44 Слуцкого выдвинули кандидатом в президенты России ЛДПР выдвинула лидера партии Слуцкого кандидатом в президенты России РИА «Новости»

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Участники съезда ЛДПР выдвинули председателя партии Леонида Слуцкого кандидатом в президенты России. Об этом сообщила пресс-служба политического объединения.

«За кандидатуру лидера партии проголосовали 106 делегатов съезда», — отметили в ЛДПР.

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Слуцкий поблагодарил участников съезда за поддержку и рассказал о планах на предвыборную кампанию. По словам лидера ЛДПР, его главным программным тезисом станет призыв обеспечить справедливые условия жизни и равные гарантии во всех субъектах страны.

Следующий президентский срок должен пройти под девизом «Время регионов России», заявил Слуцкий.

Действующий президент России Владимир Путин уже подал в Центризбирком документы для регистрации кандидатом на выборах главы государства. Путин будет участвовать в голосовании как самовыдвиженец. Выборы президента пройдут 17 марта 2024 года.