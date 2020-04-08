Слуцкий возмутился поведением Трампа в отношении ВОЗ

По его мнению, «когда число инфицированных приближается к полутора миллионам человек, бороться нужно с пандемией, а не мстить ВОЗ за критику или якобы „ориентацию“ на Китай».

«В условиях глобальной эпидемической угрозы пора прекратить мыслить в парадигме сдерживания, ставящей сегодня простых людей на грань выживания», — уточнил Слуцкий.