Слуцкий возмутился поведением Трампа в отношении ВОЗ
Президент США Дональд Трамп ведет себя эгоистично, «опускаясь до угроз даже в условиях глобальной эпидемической угрозы» — считает глава думского Комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом сообщил портал Daily Storm.
По его мнению, «когда число инфицированных приближается к полутора миллионам человек, бороться нужно с пандемией, а не мстить ВОЗ за критику или якобы „ориентацию“ на Китай».
«В условиях глобальной эпидемической угрозы пора прекратить мыслить в парадигме сдерживания, ставящей сегодня простых людей на грань выживания», — уточнил Слуцкий.