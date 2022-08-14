Слуцкий упрекнул президента Латвии в омерзительных предложениях

Идея президента Латвии Эгилс Левитс по пересмотру ВНЖ и виз для россиян омерзительна. Таким мнением в Теlеgrаm-канале поделился глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его мнению, это ущемляет права и свободы граждан по национальному признаку.

«Сама по себе идея подобной ревизии омерзительна. Прямо скажем — это нацизм в чистом виде и ущемление прав и свобод по национальному признаку», — заявил он.

Также Слуцкий заявил, что этим своим предложением Левитс превратил законодательство собственной страны в придверный коврик. Кроме того, он упрекнул исполнительную власть Латвии в зависимости от политической конъюнктуры и лебезении перед коллективным Западом.

Также Слуцкий прокомментировал ситуацию я недавним докладом Amnesty International о преступлениях ВСУ. По его словам, авторам статьи пришлось оправдываться, а сам материал решили проверить «независимые эксперты».

«Вы можете представить себе что-то аналогичное, если бы речь шла про действия России?» — подытожил Слуцкий.