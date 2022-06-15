Слуцкий уличил США в ответственности за гибель мирных жителей Донбасса

США, поставляющие оружие на Украину, несут равную с киевскими властями ответственность за гибель гражданского населения, а также населения третьих стран, куда это оружие может попасть. Об этом заявил лидер ЛДПР, руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Слуцкий напомнил, что американский президент Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи для Украина на сумму один миллиард долларов.

«Киеву поставят ракетные системы, артиллерию, снаряды. <…> Именно на руках американских политиков теперь кровь детей Донбасса, именно они несут равную ответственность с украинскими нацистами за гибель гражданского населения. Как и населения третьих стран, куда это оружие может попасть с легкой руки „украинских партнеров“», — написал Слуцкий.

Он также подчеркнул, что Вашингтон «маниакально» продолжает поддерживать боеготовность ВСУ, несмотря на то, что среди экспертов и военных аналитиков на Западе остается все меньше тех, кто верит в победу Украины. По мнению Слуцкого, поражение Киева станет для США крахом проекта «анти-Россия» и всех усилий по «недопущению ресоветизации».

«Поэтому и приказы отдаются не вести дальше переговоры с российской стороной, а убийства мирных граждан из американского оружия расцениваются, очевидно, как очередной „сопутствующий ущерб“ в борьбе с якобы „российской агрессией“», — добавил политик.

Ранее в «Луганскинформцентре» объявили, что в результате обстрела города Стаханов в ЛНР со стороны ВСУ погибли подросток и пятеро взрослых.