Слуцкий связал нападки Чехии с провалом покушения на Лукашенко

Чехия выдвинула против России абсурдные обвинения, решив стать прикрытием для США после неудавшейся попытки госпереворота в Белоруссии. Об этом заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

«Все эти обвинения — ложь, рассчитанная, причем, на не очень умных людей», — сказал Слуцкий, которого процитировало РИА «Новости».

Парламентарий назвал перспективы развития внешнеполитической ситуации «печальными.

«Прага решила стать прикрытием для Вашингтона после неудавшейся попытки госпереворота в Белоруссии и физического устранения президента [Белоруссии Александра] Лукашенко», — заявил депутат.

Чешские власти ранее обвинили российские спецслужбы в причастности ко взрывам на складе с боеприпасами во Врбетице в 2014 году, что стало предлогом для высылки 18 сотрудников посольства РФ. Москва в ответ выслала 20 чешских дипломатов, назвав все обвинения голословными.

Вслед за Чехией в знак солидарности российских дипломатов выслали еще несколько стран Европы. По мнению Слуцкого, это вносит еще больший раздор в отношения с Прагой и Брюсселем.

Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, которые готовили его убийство, а также хотели свергнуть власть. Он заявил, что в случае госпереворота войска НАТО с территории Белоруссии могут напасть на Россию, сообщило Ura.ru.

Лукашенко накануне рассказал о трех сценариях, которые готовили заговорщики для его устранения.