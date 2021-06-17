Слуцкий рассказал, как наладить контакт с Европой

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий подвел итоги работы седьмого созыва Госдумы. Он назвал работу успешной, а также рассказал о том, как России поддерживать диалог с европейскими коллегами. Об этом сообщило агентство Daily Storm со ссылкой на Telegram-канал политика.

Слуцкий рассказал об успехах в работе нижней палата парламента. Он отметил, что был создан формат Московского Межпарламентского форума, а также четыре раза проводилось совещание спикеров парламентов Евразии. Политик добавил, что необходимо научиться доносить свою позицию до европейских депутатов, объяснять свою точку зрения. Таким образом удастся наладить контакт между странами.

«Это была непростая думская пятилетка для всех нас, но для парламентской дипломатии ее можно назвать достаточно успешной», — отметил Слуцкий.

По словам Слуцкого, формат Межпарламентского форума доказал свою «жизнеспособность». Депутат заявил, что когда ситуация с коронавирусом придет в норму, Москве вновь удастся стать столицей мирового парламентаризма.