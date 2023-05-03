03 мая 2023, 17:38
Слуцкий призвал максимально жестко ответить Украине на атаку беспилотников на Кремль
Лидер ЛДПР Слуцкий призвал жестко ответить на атаку беспилотников на Кремль
Беспилотники атаковали Кремль, чтобы совершить покушение на президента РФ Владимира Путина, поэтому ответ Украине должен быть максимально жестким. С таким призывом выступил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
Депутат прокомментировал заявление пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова о непричастности Киева к атаке на Кремль. Слуцкий назвал это «жалким лепетом оправдания». Политик обратил внимание, что все в этом случае указывает на украинский след.
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Парламентарий отметил, что нет смысла в очередной раз говорить о переходе «красных линий». По словам лидера ЛДПР, организаторы террористической акции и покушения на Путина преследовали цель посеять панику среди россиян в преддверии 9 Мая.
«Поэтому ответ должен быть жестким, максимально жестким!» — написал глава думского комитета.
Слуцкий призвал усилить меры безопасности на всех флангах. Правда остается за Россией, а президента Украины Владимира Зеленского и «его нацистскую шайку» ждут военный трибунал и «суровый суд истории», подытожил депутат.
Ранее пресс-служба президента России сообщила, что в ночь на 3 мая Украина попыталась ударить по кремлевской резиденции Путина двумя беспилотниками. Никто не пострадал, поскольку дроны вовремя вывели из строя с применением систем радиолокационной борьбы. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в момент атаки Путина в Кремле не было.
Госдума РФ
Леонид Слуцкий
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