Власть 03 мая 2023, 17:38 Слуцкий призвал максимально жестко ответить Украине на атаку беспилотников на Кремль Лидер ЛДПР Слуцкий призвал жестко ответить на атаку беспилотников на Кремль

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Беспилотники атаковали Кремль, чтобы совершить покушение на президента РФ Владимира Путина, поэтому ответ Украине должен быть максимально жестким. С таким призывом выступил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Депутат прокомментировал заявление пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова о непричастности Киева к атаке на Кремль. Слуцкий назвал это «жалким лепетом оправдания». Политик обратил внимание, что все в этом случае указывает на украинский след.

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Парламентарий отметил, что нет смысла в очередной раз говорить о переходе «красных линий». По словам лидера ЛДПР, организаторы террористической акции и покушения на Путина преследовали цель посеять панику среди россиян в преддверии 9 Мая.

«Поэтому ответ должен быть жестким, максимально жестким!» — написал глава думского комитета.

Слуцкий призвал усилить меры безопасности на всех флангах. Правда остается за Россией, а президента Украины Владимира Зеленского и «его нацистскую шайку» ждут военный трибунал и «суровый суд истории», подытожил депутат.

Ранее пресс-служба президента России сообщила, что в ночь на 3 мая Украина попыталась ударить по кремлевской резиденции Путина двумя беспилотниками. Никто не пострадал, поскольку дроны вовремя вывели из строя с применением систем радиолокационной борьбы. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в момент атаки Путина в Кремле не было.