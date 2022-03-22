Слуцкий призвал другие государства расследовать работу биолабораторий США на Украине
Депутат Слуцкий призвал другие государства расследовать работу биолабораторий США на Украине
Глава думского международного комитета Леонид Слуцкий надеется на то, что другие государства и международные организации последуют примеру Госдумы РФ, которая создала комиссию по расследованию работы биологических лабораторий США на Украине. Слуцкого процитировало РИА «Новости».
«Мы надеемся, что примеру российского парламента последуют и другие государства, и международные организации. Россия по-прежнему будет поднимать вопрос о необходимости расследования деятельности США в сфере биологических разработок, в том числе в структурах ООН», — подчеркнул депутат.
Ранее Министерство обороны РФ заявило, что США направили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине. Там велись исследования с образцами возбудителей чумы и сибирской язвы. Командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщил, что после начала российской спецоперации американские военные вывезли большую часть материалов, а часть возбудителей уничтожили.
Госдума РФ решила начать парламентское расследование обстоятельств создания биолабораторий. В последний раз к подобной мере депутаты прибегали в 2009 году, когда искали причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.