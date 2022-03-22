Слуцкий призвал другие государства расследовать работу биолабораторий США на Украине

Глава думского международного комитета Леонид Слуцкий надеется на то, что другие государства и международные организации последуют примеру Госдумы РФ, которая создала комиссию по расследованию работы биологических лабораторий США на Украине. Слуцкого процитировало РИА «Новости».

«Мы надеемся, что примеру российского парламента последуют и другие государства, и международные организации. Россия по-прежнему будет поднимать вопрос о необходимости расследования деятельности США в сфере биологических разработок, в том числе в структурах ООН», — подчеркнул депутат.

Ранее Министерство обороны РФ заявило, что США направили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине. Там велись исследования с образцами возбудителей чумы и сибирской язвы. Командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщил, что после начала российской спецоперации американские военные вывезли большую часть материалов, а часть возбудителей уничтожили.

Госдума РФ решила начать парламентское расследование обстоятельств создания биолабораторий. В последний раз к подобной мере депутаты прибегали в 2009 году, когда искали причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.