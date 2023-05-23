Власть 23 мая 2023, 15:04 Слуцкий получил орден «За заслуги перед Отечеством» Путин проводит церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени главе ЛДПР Леониду Слуцкому. Об этом сообщили на сайте Кремля.

В документе указали, что депутат награжден за развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

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Всего на церемонию награждения пригласили более 30 человек, среди которых есть и герои спецоперации.

«Мы чествуем выдающихся граждан России, чей труд, подвиг, беззаветное служение Отечеству вносят заметный, яркий вклад в развитие нашего государства», — отметил глава государства.

В числе награжденных — матери-героини. Знаки отличия к почетному званию российский лидер вручил Людмиле Бадмаевой из Бурятии, которая воспитывает 10 детей, и Медни Кадыровой. В семье главы Чечни Рамзана Кадырова 14 детей.

Ранее главу военно-гражданской администрации Снигиревского района Херсонской области Барбашова наградили медалью «За отвагу».