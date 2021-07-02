Слуцкий отреагировал на слова Зеленского об украинском флаге над Госдумой

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин сказал, что русские и украинцы — это один народ. Позднее президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил ему, заявив, что если бы это так, над Госдумой развевался бы флаг Украины. Его слова для Daily Storm прокомментировал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его мнению, Зеленский неправильно истолковал слова Путина, который говорил не о политических границах, а о духовном единстве русского и украинского народов.

«Он говорил о едином этническом коде, об общности мировоззрения, которая была до насильственного насаждения русофобии на Украине. В Киеве же пытаются снова и очень грубо все исказить и перевернуть с ног на голову», — считает Слуцкий.

Он также отметил, что слова Зеленского об украинском флаге над Госдумой это «мечты о повальной украинизации», которую пока, по мнению политика, не получается реализовать даже в самой Украине.