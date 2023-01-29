Власть 29 января 2023, 00:17 Слуцкий назвал Запад виновным в обстреле больницы в ЛНР Депутат Слуцкий заявил, что обстрел больницы в ЛНР останется на совести Запада РИА «Новости»

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Обстрел украинскими солдатами больницы в Новоайдаре, который произошел утром 28 января, останется на совести тех, кто передает Киеву оружие, написал в Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Все ввозимое Западом оружие используется, в том числе против мирного населения! Список этих военных преступлений множится с каждым днем», — подчеркнул парламентарий.

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И все эти преступления будут на совести покровителей президента Украины Владимира Зеленского, подытожил Слуцкий. По данным Минобороны России, в результате атаки ВСУ погибли 14 человек, еще 24 получили ранения. Ведомство подчеркнуло, что все виновные понесут наказание.

Ранее представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что из больницы в Новоайдаре эвакуированы люди. В настоящий момент разбирают завалы. ВСУ в январе усилили обстрелы Донбасса, даже проигнорировав рождественское перемирие. Однако на большинстве направлений украинские бойцы выбрали оборонительную тактику, российские военнослужащие продолжают наступательные действия.