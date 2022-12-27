Власть 27 декабря 2022, 04:33 Слуцкий назвал заявление Украины по исключению России из ООН «филькиной грамотой» Глава ЛДПР Слуцкий: призыв Украины исключить РФ из ООН — некомпетентная «филькина грамота» РИА «Новости»

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Призыв МИД Украины исключить Россию из ООН — это некомпетентная «филькина грамота». Такое заявление в Telegram-канале сделал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Политик отметил, что в украинском министерстве иностранных дел «кризис жанра» или «утрата связи с реальностью».

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«Там сделали заявление с призывом исключить Россию из ООН, которое явно составляли люди, нуждающиеся в историческом ликбезе. Некомпетентная „филькина грамота“ рассчитана исключительно на популистский эффект», — написал Слуцкий в мессенджере.

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Глава либерал-демократов напомнил, что исключить Россию из ООН невозможно, она имеет статус постоянного члена СБ ООН, сформированного по итогам Второй мировой войны. Кроме того, Россия имеет право вето в Совбезе организации.

По мнению украинской стороны, Россия не должна оставаться в ООН и Совбезе ООН. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.