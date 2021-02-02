Немецкие СМИ намекнули, что Вашингтон может смягчить позиции относительно санкций против «Северного потока — 2». В профильном комитете Госдумы сравнили подобные заявления с торгом.

Германия, заметил глава комитета ГД РФ по международным делам Леонид Слуцкий, не единожды открыто заявляла о неприемлемости давления и негласного контроля со стороны США. Его слова привело РИА «Новости».

«Заявления СМИ о возможном смягчении позиции США относительно санкций против „Северного потока — 2“ похожи на торг. <…> Байден обещал восстановить тесные взаимоотношения с американскими союзниками в Европе. Возможно, это шаг в эту сторону», — предположил Слуцкий.

Он добавил, что оговорки о якобы «защите» транзитных возможностей Украины можно охарактеризовать как «сохранение элемента давления на Россию и навязывание собственных интересов».

«Это неприемлемо», — заключил Слуцкий.

Газета Handelsblatt, напомнил сайт RT, написала о первых сигналах со стороны США о готовности начать переговоры по прекращению санкций против «Северного потока — 2». СМИ со ссылкой на источник в администрации в Вашингтоне добавили, что при этом американская сторона намерена договориться о возможности временно отключить газопровод. Якобы в случае ограничения поставок российского газа через украинскую территорию.