«Рвет шаблоны политики Байдена». Слуцкий оценил план Маска об урегулировании ситуации на Украине | 360°

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«Рвет шаблоны политики Байдена». Слуцкий оценил план Маска об урегулировании ситуации на Украине

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«Рвет шаблоны политики Байдена». Слуцкий оценил план Маска об урегулировании ситуации на Украине

Депутат Госдумы Слуцкий оценил план Маска об урегулировании ситуации на Украине

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Глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий заявил, что известный американский предприниматель Илон Маск своим планом по разрешению ситуации на Украине «рвет все шаблоны» политики президента США Джо Байдена. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

По мнению Маска, следует организовать повторное голосование на референдуме под наблюдением представителей ООН. Кроме того, он предложил сохранить статус российского Крыма и гарантировать водоснабжение полуострова.

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«Илон Маск рвет шаблоны политики Байдена на Украине. На его вопрос, должны ли Крым и Донбасс сами решать свою судьбу, „да“ ответили больше половины из 1,3 миллиона пользователей. И им явно не до войны до последнего украинца, спонсором которой выступает нынешняя администрация США», — отметил парламентарий.

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По мнению Слуцкого, идея Маска является «индикатором настроений». Следовательно, на Западе все же ищут пути завершения украинского конфликта. Многие американцы и европейцы не готовы идти на жертвы из-за киевского режима.

Ранее американский миллиардер заявил, что у России намного больше ресурсов, чем у Украины. И потому Киеву стоило бы подумать о своем народе и возвращении к мирной жизни.

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