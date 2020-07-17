Слухи об отставке мэра Норильска опровергли

Мэр Норильска Ринат Ахметчин не подавал заявление о досрочной отставке в городской совет депутатов. Такой документ не зарегистрирован.

Об этом сообщили представители пресс-службы администрации Норильска со ссылкой на председателя Горсовета Александра Пестрякова, сообщает «Интерфакс-Сибирь». Также они рассказали о том, что сессия, на которой якобы должны были рассмотреть заявление мэра, 22 июля не состоится. Ближайшее заседание проведут только 22 сентября.

Ранее в Телеграм-канале «ПрАпАлитику» появились данные об отставке Ахметчина, затем такую же информацию дал «7 канал». Решение мэра связали с тем, что город не сможет справиться с коронавирусом: не хватает врачей и медицинского оборудования. Кроме того, неясно, достоверна ли статистика по заболевшим. Ахметчин отправил письмо с просьбой о помощи губернатору Красноярского края Александру Уссу.

Позже министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик опроверг эту информацию. По его словам, в Норильске ситуация с пандемией ничем не отличается от других городов региона.

Ранее стало известно, что против Рината Ахметчина завели уголовное дело о халатности после разлива нефти, который произошел на ТЭЦ-3 в городе.