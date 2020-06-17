Проведенная Общественной палатой (ОП) проверка не смогла подтвердить четыре случая принуждения сотрудников бюджетных учреждений к регистрации на сайтах mos.ru и gosuslugi.ru для голосования за поправки к Конституции РФ. Об этом ранее сообщили некоторые СМИ.

Об этом ТАСС сообщил председатель штаба по наблюдению за голосованием в Москве, член Общественной палаты (ОП) столицы Илья Массух. По его словам, после поступивших жалоб в библиотеку, школы и подразделения МЧС была направлена мобильная бригада.

«Фактического подтверждения этим случаям нет, но проведена дополнительная беседа о недопустимости назойливого информирования о голосовании», — сказал Массух.

Он также сообщил о поступлении более 30 анонимных жалоб о возможном принуждении к регистрации на госпорталах для участия в электронном голосовании. Из них 12 сообщений поступили напрямую в ОП.

«Либо в соцсетях кто-то публикует объявление, что его руководство, возможно, принуждает к голосованию либо напрямую обращается в штаб. По ряду жалоб были сделаны звонки. Проверяем все случаи и сообщения», — уточнил Массух, и пообещал проинформировать общественность о результатах проверок.

Столичная полиция начала проверку сообщений в Сети, касающихся появления поддельных аккаунтов для последующей фальсификации голосов по поправкам к Конституции.