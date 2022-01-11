Слухи о новых санкциях США в Кремле назвали информационной артподготовкой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что информация о новых санкциях со стороны Запада — это подготовка к новому этапу переговоров США и России. Он заявил, что на позицию российских дипломатов она вряд ли повлияет.

«Осуществляются информационные вбросы в разные средства массовой информации о том, что это могут быть за санкции. Я бы сказал, что, наверное, это относится к такой категории своеобразной информационной артподготовки перед тем раундом консультаций, который состоялся вчера», — процитировал ТАСС слова пресс-секретаря.

Он отметил, что на решения российских дипломатов объявления о санкциях не должны оказать влияния, их позиции останутся такими же, как и раньше. Подобные заявления не способствуют, по его мнению, созданию конструктивной обстановки перед переговорами, но ничего страшного в них нет.

Песков подчеркнул, что в переговорах с США для России важнее всего результат. По его словам, пока поводов для оптимизма в Кремле не видят, поэтому предположить результат следующего этапа сложно.