Слухи о «контрнаступлении» ВСУ создали фон для выклянчивания оружия у Запада — Небензя | 360°

Власть 09 сентября 2022, 01:29 Поделиться Telegram

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Viber Слухи о «контрнаступлении» ВСУ создали фон для выклянчивания оружия у Запада — Небензя Постпред РФ при ООН Небензя: ни о каком прорыве ВСУ не может быть речи РИА «Новости»

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Ни о каком прорыве ВСУ в ходе «контрнаступления» не может быть и речи, земли в Николаевской, Харьковской и Запорожской областях усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, его процитировало РИА «Новости».

«С тем чтобы выклянчить новые вооружения, особенно накануне прошедшей сегодня встречи министров обороны НАТО в Рамштайне, режим Зеленского пытался создать хотя бы видимость того, что Украина может наступать», — отметил дипломат.

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Украинские пропагандисты в высших эшелонах власти открыто заявляли о планах по возвращению утраченных территорий. Против этого выступало даже руководство ВСУ, однако президент Украины, наслушавшись британских и американских партнеров, решил пойти в «контрнаступление».

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«В результате поля под Николаевом и Запорожье, и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель, и отступать которым не давали заградотряды», — подчеркнул Небензя.

ВСУ при этом взяли несколько периферийных деревень, но «ни о каком прорыве и близко речи нет», заметил дипломат. Однако западны СМИ уже раструбили о начале контрнаступления, тем самым создав необходимый медийный фон под встречу в Рамштайне.

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