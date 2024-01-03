03 января 2024, 11:08
Слухи о готовящемся сенсационном заявлении Путина оценили в Кремле
Песков назвал фейком подготовку заявления Путина по мировой безопасности
Появившаяся в социальных сетях и мессенджерах информация о якобы подготовке сенсационного заявления президента России Владимира Путина по мировой безопасности является фейковой. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Это фейк», — заявил Песков.
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Ранее профессор Высшей школы экономики Марат Баширов в Telegram-канале сообщил, что «завтра или послезавтра» Путин якобы сделает сенсационное заявление по теме мировой безопасности, а также украинской проблеме.
По его словам, в связи с этим событием поездку в Израиль отменил государственный секретарь США Энтони Блинкен, а американский президент Джо Байдена вернулся в Белый дом из отпуска.
Ранее Путин заявил, что мир постепенно начал избавляться от экономической диктатуры отдельных стран, которые вогнали остальные государства в кабалу.
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Дмитрий Песков
Россия
Владимир Путин
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