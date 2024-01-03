Важное 03 января 2024, 11:08 Слухи о готовящемся сенсационном заявлении Путина оценили в Кремле Песков назвал фейком подготовку заявления Путина по мировой безопасности РИА «Новости»

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Появившаяся в социальных сетях и мессенджерах информация о якобы подготовке сенсационного заявления президента России Владимира Путина по мировой безопасности является фейковой. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это фейк», — заявил Песков.

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Ранее профессор Высшей школы экономики Марат Баширов в Telegram-канале сообщил, что «завтра или послезавтра» Путин якобы сделает сенсационное заявление по теме мировой безопасности, а также украинской проблеме.

По его словам, в связи с этим событием поездку в Израиль отменил государственный секретарь США Энтони Блинкен, а американский президент Джо Байдена вернулся в Белый дом из отпуска.

Ранее Путин заявил, что мир постепенно начал избавляться от экономической диктатуры отдельных стран, которые вогнали остальные государства в кабалу.