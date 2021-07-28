Случайные слова старика Байдена. Политолог объяснил слова президента США о проблемах Путина

Практического продолжения в словах президента США Джо Байдена о проблемах Путина не будет, заявил в разговоре с «360» политолог Сергей Станкевич. По его мнению, не стоит искать в высказывании главы Штатов большого смысла.

«Я бы не стал искать в этих словах какое-то доктринальное содержание. Зачастую политики, даже такого уровня, а тем более такого возраста, говорят вещи достаточно случайные, ситуативные. Я не думаю, что здесь есть какое-то серьезное содержание. И во всех этих словах будет практическое продолжение», — сказал политолог.

Эксперт отметил, что проблемы у России отчасти и правда есть, поэтому Байден в какой-то степени прав. Вклад углеводородов, нефти и газа в доходную часть бюджета России и в экономику в целом все еще значителен.

«Но я бы не сказал, что это какое-то нефтегазовое проклятие. Нет, это ресурс, это источник серьезных денег, которым пока мы не в состоянии грамотно распорядиться. Нам нужно запускать инвестиционный цикл, нам нужно вкладываться не только в оружие и инфраструктуру, но и в несырьевой сектор нашей экономики», — отметил Сергей Станкевич.

Главная проблема, по мнению политолога, — это отсутствие экономического роста. Он отметил, что другие проблемы, такие как безопасность или социальная несправедливость, решаются.

«А вот перейти к устойчивому экономическому росту никак не получается. Это главная проблема, надеюсь, что наше руководство на ней сосредоточится», — заключил он.