10 августа 2023, 16:19
«Сложная ситуация». Глава МВД сообщил, что в России критически не хватает полицейских
Глава МВД Колокольцев назвал критическим дефицит кадров в полиции
Российской полиции критически не хватает сотрудников. Такое заявление сделал министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сообщил портал «МВД-Медиа».
По словам главы ведомства, недокомплект личного состава в МВД очень большой, даже критический. Он напомнил, что за прошлый месяц уволились пять тысяч сотрудников.
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«Сложная ситуация. <…> Мы обязаны сделать все, чтобы минимизировать эти риски. Прежде всего для того чтобы удовлетворить спрос населения на защиту прав и свобод, предусмотренных законодательством», — заявил Колокольцев.
В апреле 2023 года глава МВД заявил, что украинские преступные группировки вовлекли россиян в распространение наркотиков. По словам министра, участие в создании подпольных лабораторий принимали представители силовых структур Украины.
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