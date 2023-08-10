Власть 10 августа 2023, 16:19 «Сложная ситуация». Глава МВД сообщил, что в России критически не хватает полицейских Глава МВД Колокольцев назвал критическим дефицит кадров в полиции Unsplash

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Российской полиции критически не хватает сотрудников. Такое заявление сделал министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сообщил портал «МВД-Медиа».

По словам главы ведомства, недокомплект личного состава в МВД очень большой, даже критический. Он напомнил, что за прошлый месяц уволились пять тысяч сотрудников.

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«Сложная ситуация. <…> Мы обязаны сделать все, чтобы минимизировать эти риски. Прежде всего для того чтобы удовлетворить спрос населения на защиту прав и свобод, предусмотренных законодательством», — заявил Колокольцев.

В апреле 2023 года глава МВД заявил, что украинские преступные группировки вовлекли россиян в распространение наркотиков. По словам министра, участие в создании подпольных лабораторий принимали представители силовых структур Украины.