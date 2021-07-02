Слово за работодателями. В идее давать дни отдыха за прививку от коронавируса нашли нюанс

Предоставление дополнительных дней отпуска для привившихся от коронавируса россиян может стать одним из способов мотивации населения к прохождению вакцинации. Такое мнение в беседе с «360» высказал первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Сенатор отметил: хотя решения об обязательной вакцинации принимаются на региональном уровне, для того чтобы работающим россиянам предоставили дополнительные дни отпуска, нужен уже федеральный закон.

«Здесь необходимо вносить изменения в Трудовой кодекс. И все это делается с согласия правительства, объединения работодателей и профсоюзов», — объяснил парламентарий.

Работодатели вряд ли поддержат такую инициативу, ведь оплачивать дополнительные дни отдыха им придется из своей прибыли.

«Инициатива понятна, какие цели — понятно. Но учитывая, что уже Госдума не может принимать решений, менять законодательство, то все остается на рассмотрение и усмотрение самих работодателей. Учитывая, что им сейчас достаточно сложно выполнять требования, которые ввели региональные власти, то, скорее всего, это будет делом самих работодателей», — отметил сенатор.

Перед работодателями сейчас стоит задача по выполнению требований Роспотребнадзора относительно количества привитых работников, а сделать это будет проще при дополнительной мотивации. Поэтому Рязанский допустил, что такую инициативу могут в добровольном порядке реализовать сами работодатели.

С предложением о том, чтобы предоставлять дополнительные дни оплачиваемого отпуска россиянам, уже прошедшим вакцинацию или планирующим сделать прививку, ранее выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.