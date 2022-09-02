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"Похоже на дежурные фразы". Политолог - о словах Шольца про переговоры с Путиным

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Политолог Александр Камкин обсудил с «ПолитЭкспертом» слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о стремлении продолжить переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

«Хорошо, диалог с Россией, но на основе каких позиций?» — задался вопросом специалист.

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Он напомнил, что в начале декабря Евросоюз намерен принять очередной пакет антироссийских санкций. В частности, речь будет идти о заморозке визового режима и ограничении цен на энергоносители из России.

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«Целый ряд инициатив, на основе которых Шольц говорит о каком-то диалоге с Россией. Не совсем понятно, что он имел в виду. Скорее похоже на дежурные фразы, неподкрепленные конкретными шагами», — заметил Камкин.

Он допустил, что эти фразы предназначены для внутренней аудитории, чтобы успокоить общественное мнение.

«Те же слова Бербок (глава внешнеполитического ведомства ФРГ — Прим. ред.) вчера просто взорвали общество: говорили, что она разжигает войну, что она безответственный политик. Поэтому это могла быть попытка Шольца снизить накал страстей», — добавил собеседник издания.

Владимир Путин

Олаф Шольц

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