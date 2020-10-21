Словам мэра Екатеринбурга о людях без масок в транспорте нашлось объяснение

В екатеринбургской администрации пояснили фразу мэра Александра Высокинского о тех, кто не носит маску в общественном транспорте. Никого выгонять глава города не призывал.

Мэрия назвала не соответствующей действительности информацию о том, как Высокинский предложил людям поступать с ковид-диссидентами. Слова пресс-секретаря главы города Анатолия Карманова привел ТАСС.

«Как глава города может призывать выгонять кого-то без масок и перчаток из общественного транспорта? Это не так», — подчеркнул он.

Представитель администрации добавил, что Высокинский только попросил всех быть сознательными и проявить гражданскую позицию, напомнил о необходимости соблюдать масочный режим. Фраза про отсутствие масок в транспорте «вырвана из контекста беседы».

Местные СМИ разместили интервью с мэром Екатеринбурга накануне. В беседе с журналистами чиновник заметил, что «можно и нужно» выгонять из общественного транспорта тех, кто не носит маски. Высокинский обратил внимание на рост числа заболевших и заметил, что «это может привести к новому режиму ограничений».