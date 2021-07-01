Слова Зеленского о русских и украинцах оценили в Совфеде

Сенатор Константин Косачев обсудил с Общественной службой новостей слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что русские и украинцы не являются одним народом.

«Я оцениваю слова Зеленского, как продолжение политики всех последних, недавних руководителей Украины. Эта политика заключается в максимальном сближении со странами Запада — Евросоюза и НАТО», — заметил парламентарий.

Он напомнил, что украинские политики придерживаются антироссийского курса, полагая, что необходимо максимально дистанцироваться от РФ и уничтожать любые признаки общности во всех сферах.

«Все это часть прозападной стратегии нынешних руководителей Украины, которые и находятся во власти во многом в силу того, что они занимают такую позицию и пользуются поддержкой Запада», — добавил глава Комитета по международным делам Совфеда.