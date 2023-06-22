Власть 22 июня 2023, 12:52 Слова Зеленского о подготовке Россией теракта на Запорожской АЭС назвали ложью Представитель Кремля Песков назвал ложью Зеленского слова о подготовке теракта на ЗАЭС РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский выпустил очередное ложное заявление, обвинив Россию в подготовке теракта на Запорожской атомной электростанции. Об этом в ходе беседы с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что на объекте находились представители Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), которые хорошо оценили ситуации на станции.

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«Они увидели все, что хотели увидеть. Запланированы в самое ближайшее время контакты [главы МАГАТЭ] Гросси и [исполнительного директора Росатома] Лихачева. Наш диалог и сотрудничество с МАГАТЭ продолжается», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что интерес в продолжении контактов между Россией и МАГАТЭ носит взаимный характер, а все остальные сообщения — ложь.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в подготовке подрыва Запорожской атомной электростанции в интервью американскому каналу NBC. По его словам, это очередная попытка давления на страны Запада для прекращения военной помощи, а также еще большая дестабилизация ситуации на Украине.