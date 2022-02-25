Слова Зеленского о нейтралитете Украины проанализируют в Кремле

Заявление украинского президента Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Россией о нейтральном статусе Украины является скорее позитивным шагом. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передало РИА «Новости».

«Скорее, это движение в сторону позитива», — сказал пресс-секретарь президента РФ, комментируя слова Зеленского.

В Кремле еще обсудят это высказывание лидера Незалежной, добавил Песков.

«Теперь нам предстоит его проанализировать. Большего я не могу сказать», — заявил он.

Зеленский ранее в своем обращении сказал, что Украина не боится вести переговоры с Россией, в том числе о нейтральном статусе.

«Мы ведь не в НАТО», — отметил украинский президент.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказал мнение, что Зеленский своими словами о готовности обсуждать нейтралитет Украины просто попытался всех обмануть. Лавров напомнил, что до этого Зеленский категорически отказывался выполнять Минские соглашения и все время призывал Запад собирать встречи в «нормандском формате», не гарантируя при этом никаких результатов, передал RT.