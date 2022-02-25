Слова Зеленского о нейтралитете Украины проанализируют в Кремле
Песков назвал слова Зеленского о нейтральном статусе Украины движением в сторону позитива
Заявление украинского президента Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Россией о нейтральном статусе Украины является скорее позитивным шагом. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передало РИА «Новости».
«Скорее, это движение в сторону позитива», — сказал пресс-секретарь президента РФ, комментируя слова Зеленского.
В Кремле еще обсудят это высказывание лидера Незалежной, добавил Песков.
«Теперь нам предстоит его проанализировать. Большего я не могу сказать», — заявил он.
Зеленский ранее в своем обращении сказал, что Украина не боится вести переговоры с Россией, в том числе о нейтральном статусе.
«Мы ведь не в НАТО», — отметил украинский президент.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказал мнение, что Зеленский своими словами о готовности обсуждать нейтралитет Украины просто попытался всех обмануть. Лавров напомнил, что до этого Зеленский категорически отказывался выполнять Минские соглашения и все время призывал Запад собирать встречи в «нормандском формате», не гарантируя при этом никаких результатов, передал RT.