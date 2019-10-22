Захарова прокомментировала слова Цукерберга о воздействии России на американские выборы

«Вот вам и „фейкньюз в соцсетях“. Дешево и сердито», — написала она на своей странице в соцсети Facebook.

Facebook удалила группы аккаунтов из России и Ирана Подробнее

RT напомнил, что ранее Цукерберг заявил о том, что его компания зафиксировала попытки влияния на выборный процесс в Соединенных Штатах из-за рубежа. Он обвинил в этом Россию, Китай и Иран. По его словам, эти страны прибегают «ко все более изощренным тактикам».

Государственный секретарь США Майк Помпео летом 2019 года заявил: Россия как минимум пять раз влияла на выборы в Штатах. Американские сенаторы призвали ФБР проанализировать готовность к повторению ситуации.

Российские власти неоднократно отвечали, что данные обвинения не имеют под собой никаких оснований.