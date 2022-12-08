Власть 08 декабря 2022, 15:09 Слова Путина об окончании мобилизации сочли сильнее указа о ее завершении Сенатор Клишас: слова Путина о прекращении мобилизации сильнее указа РИА «Новости»

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Заявление президента России Владимира Путина об окончании частичной мобилизации не требует дополнительного указа, так как слова Верховного главнокомандующего сильнее. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Он пояснил, что в регламентирующем завершение частичной мобилизации указе нет необходимости. Выпускать новый документ каждый раз по новой значимой для общества ситуации сенатор посчитал чрезмерным.

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«Президент является Верховным главнокомандующим, и он объявил об окончании мобилизации. Вы думаете, указ сильнее, чем слова? Мне кажется, нет, во всяком случае, в восприятии людей», — заявил Клишас.

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Член Совета Федерации добавил, что гарантий отсутствия призыва мобилизованных дать не может, так как все зависит от ситуации на Украине. Но чтобы снова привлечь находящихся в резерве россиян, потребуется новый указ.

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека в минувшую среду, 7 декабря, назвал лишенными смысла разговоры о новой волне частичной мобилизации.

Российский лидер сообщил, что из 300 тысяч призванных осенью резервистов только 77 тысяч человек находятся в боевых подразделениях.

Остальные остаются на вторых и третьих рубежах, где выполняют функции территориальной обороны или проходят обучение.