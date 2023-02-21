Власть 21 февраля 2023, 20:29 Слова Путина о ядерном оружии назвали красной линией для Запада Парламентарий Константинов: слова Путина о ядерном оружии стали красной линией для Запада Pxhere

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Высказывание президента России Владимира Путина о готовности к ядерным испытаниям стало красной линией для западных стран. Такое мнение выразил глава парламента Крыма Владимир Константинов в эфире канала «Крым 24».

По его словам, поручение главы государства подготовиться к испытанию ядерного оружия в стране стало важным стратегическим решением.

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«Это так называемая красная линия, которая будет обозначать нашу готовность для Запада в случае их отклонения в этом геополитическом противостоянии», — высказался Константинов.

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Это решение важно в первую очередь для безопасности России. Оно же стало решительным шагом, подчеркнул глава крымского парламента.

Российский лидер 21 февраля выступил с посланием Федеральному собранию. Он объявил о том, что страна приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Также Путин сказал, что Россия не станет первой проводить испытания ядерного оружия. Но если Соединенные Штаты это сделают, «РФ ответит тем же». Глава государства поручил министерству обороны и Росатому обеспечить готовность к такому событию.