Слова немецкого депутата о необходимости отмены антироссийских санкций признали здравыми

Он назвал здравым такое заявление немецкого депутата.

«Они говорят то, что мы говорили еще четыре-пять лет назад. Санкции наносят урон всем странам, которые участвуют в санкционной политике», — отметил Цеков.

Россияне предложили не отменять санкции Подробнее

Ранее Штегнер выразил надежду, что в 2020 году будет продвижение по вопросу отмены антироссийских санкций. Немецкий политик уверен, что ограничения тем скорее отменятся, чем больше удастся продвинуться по Минским соглашениям, нормандскому формату и формуле Штайнмайера. Он признал, что санкции никому не приносят пользы. Штегнер также обратил внимание на необходимость усиления экономического сотрудничества и призвал улучшить двусторонние отношения между Германией и Россией.