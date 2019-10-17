Слова немецкого депутата о необходимости отмены антироссийских санкций признали здравыми
Лидер Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер надеется, что в 2020 году появится продвижение по вопросу отмены санкций против России. Его слова оценил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков, сообщил сайт RT.
Он назвал здравым такое заявление немецкого депутата.
«Они говорят то, что мы говорили еще четыре-пять лет назад. Санкции наносят урон всем странам, которые участвуют в санкционной политике», — отметил Цеков.
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Ранее Штегнер выразил надежду, что в 2020 году будет продвижение по вопросу отмены антироссийских санкций. Немецкий политик уверен, что ограничения тем скорее отменятся, чем больше удастся продвинуться по Минским соглашениям, нормандскому формату и формуле Штайнмайера. Он признал, что санкции никому не приносят пользы. Штегнер также обратил внимание на необходимость усиления экономического сотрудничества и призвал улучшить двусторонние отношения между Германией и Россией.