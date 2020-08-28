Слова Меркель о диалоге с РФ оценили в Госдуме

По словам парламентария, с одной стороны Берлин серьезно вписан в стратегию евроатлантической солидарности, а с другой, немецкие партнеры пытаются соответствовать роли самостоятельного игрока на политической арене.

Новиков заметил, что ФРГ тесно связана с РФ через поставки энергоресурсов, а те варианты замены, которые предлагает Вашингтон, не кажутся Германии ни экономически выгодными, ни стабильными.

«Все, что США могут предложить в качестве аргументов замены российского газа на поставки газа из Штатов, — политические соображения. Для немецкого бизнеса, который в случае замены понесет существенные убытки, это слабый аргумент», — пояснил первый зампред думского Комитета по международным делам.