Слова Кравчука о «компромиссе» по Крыму раскритиковали в Думе

По словам парламентария, заявление Кравчука — чисто политическое, которое абсолютно не связано с реальностью, поскольку полуостров является законной территорией России. Шеремет обозначил, что урегулирование всех проблем между Москвой и Киевом должно начаться с признания украинской стороной выбора крымчан.

«Киев всегда смотрел на полуостров с точки зрения обобрать и обворовать», — цитирует депутата сайт «Дни.ру».