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    15 января 2021, 12:03

    Слова Кравчука о «компромиссе» по Крыму раскритиковали в Думе

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет обсудил с РИА «Новости» слова первого лидера Незалежной Леонида Кравчука о том, что России и Украине нужно организовать переговоры по Крыму, чтобы разрешить противоречия между странами.

    По словам парламентария, заявление Кравчука — чисто политическое, которое абсолютно не связано с реальностью, поскольку полуостров является законной территорией России. Шеремет обозначил, что урегулирование всех проблем между Москвой и Киевом должно начаться с признания украинской стороной выбора крымчан.

    «Киев всегда смотрел на полуостров с точки зрения обобрать и обворовать», — цитирует депутата сайт «Дни.ру».