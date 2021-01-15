Слова Кравчука о «компромиссе» по Крыму раскритиковали в Думе
Депутат Госдумы Михаил Шеремет обсудил с РИА «Новости» слова первого лидера Незалежной Леонида Кравчука о том, что России и Украине нужно организовать переговоры по Крыму, чтобы разрешить противоречия между странами.
По словам парламентария, заявление Кравчука — чисто политическое, которое абсолютно не связано с реальностью, поскольку полуостров является законной территорией России. Шеремет обозначил, что урегулирование всех проблем между Москвой и Киевом должно начаться с признания украинской стороной выбора крымчан.
«Киев всегда смотрел на полуостров с точки зрения обобрать и обворовать», — цитирует депутата сайт «Дни.ру».