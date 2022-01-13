Слова генсека НАТО о демократии посчитали в Госдуме слишком эмоциональными

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий раскритиковал слова и поведение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на пресс-конференции после заседания Совета России и НАТО. Он назвал его риторику непривычно эмоциональной.

«Генсек Йенс Столтенберг был непривычно эмоционален. Особенно когда заявлял, что, мол, Альянс спасал жизни мирных жителей в Югославии (очевидно, бомбежками Белграда), а страна распалась в результате внутренних противоречий», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Норвежский политик заявил, что НАТО сыграл положительную роль в событиях в Югославии в 1999 году.

Также Слуцкий возразил словам Столтенберга о том, что распространение НАТО — это усиление демократии, а не акт агрессии. Он подчеркнул, что западные страны все еще слишком несерьезно относятся к предложениям российских дипломатов, которые призваны защищать безопасность в Европе.

Заседание Совета России и НАТО прошло в Брюсселе, перед ним состоялись переговоры дипломатов России и США в Женеве. Россия продолжила настаивать на прекращении втягивания в НАТО постсоветских стран и размещении вооружений на их территории.