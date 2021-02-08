Слова Борреля по итогам визита в Москву сочли непоследовательными

«Мне кажется, действительно, заявления Борреля не отличаются последовательностью. Это вызывает, мягко говоря, недоумение», — заметил специалист.

Он добавил, что приезд Борреля в Москву был шансом для Евросоюза обсудить трудности двусторонних отношений, которые есть между ЕС и Россией. Эксперт напомнил, что Боррель был доволен открытым и неангажированным характером разговора с российский стороной, однако по приезде в Брюссель он мог поменять свое мнение в связи с «подсказками» руководства.

«Жаль, что у руководства ЕС оказались столь непоследовательные лидеры», — подытожил Оленченко.