Слова Байдена после переговоров с Путиным назвали заготовкой

Слова американского президента Джо Байдена, которые передала американская пресс-служба, сочли за заранее заготовленные. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил РБК, что в них просто повторились старые положения.

«Я думаю, что это [сообщение американской пресс-службы] заготовка, потому что они повторили то, что говорилось и до встречи», — констатировал сенатор.

Джабаров также упомянул, что такого же мнения придерживаются многие политики, в том числе с американской стороны. По его словам, Путин и Байден не сделали никаких новых заявлений, а высказали уже известные мнения каждой из сторон, касающиеся ситуации на Украине. В частности, российский лидер повторил свои не раз озвученные слова о том, что на землях Украины не может возникнуть враждебное государство.

Также сенатор предположил, что президенты обеих стран, скорее всего, продвинулись к дипломатическим соглашениям по разным вопросам, например, по иранскому.

Переговоры Путина и Байдена прошли онлайн в закрытом режиме 7 декабря. Они продлились приблизительно два часа.